Zwangere Yvonne Coldeweijer 'vreet alles' en bedankt voor felicitaties

Yvonne Coldeweijer heeft zaterdag een openhartige vlog over haar zwangerschap geplaatst. De vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne bedankt haar volgers voor alle felicitaties en toont haar "buikie".

"Daar is-ie dan, cute hè?", zegt Coldeweijer over haar buik. Ook beantwoordt ze de vraag van fans of ze veel honger heeft. "Ik wil álles vreten", bevestigt ze. "Ik eet alles wat ik zie op dit moment." Coldeweijer is momenteel op vakantie op Santorini.