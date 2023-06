Kourtney Kardashian verwacht eerste kind met Travis Barker

Kourtney Kardashian is opnieuw zwanger. De realityster deelde het nieuws vrijdag tijdens een concert van haar echtgenoot Travis Barker. Ze hield opeens een bord met de tekst "Travis, ik ben zwanger!" omhoog.

Het koppel is altijd heel open geweest over hun kinderwens. Kardashian deelde de afgelopen jaren veel nieuws over het ivf-traject dat ze volgde. Ze is sinds 2020 samen met Barker, met wie ze vorig jaar trouwde.