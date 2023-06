Hans Zimmer (65) vraagt vriendin ten huwelijk tijdens concert in Londen

De Duitse componist Hans Zimmer heeft donderdag tijdens een concert in de Londense O2 Arena zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Volgens BBC News liet de 65-jarige Oscarwinnaar zijn partner Dina De Luca het podium opkomen en vroeg hij haar ten overstaan van het publiek: "Wil je met me trouwen?"

De componist, die tientallen filmhits heeft gecomponeerd, liet zijn vriendin eerst nog in onzekerheid over waarom ze het podium op moest komen. "Ik wil je iets belangrijks vragen, maar wat ook alweer?" grapte Zimmer. "Heb je de achterdeur wel dicht gedaan? Staat de melk wel in de koelkast?"

Zimmer is op dit moment bezig met een tournee door Europa. Hij speelt de hoogtepunten van zijn veertigjarige carrière. De componist was verantwoordelijk voor de muziek van klassiekers als The Lion King, Inception en Pirates of the Caribbean.