Ruud de Wild geopereerd aan holte vanwege silent sinus-syndroom

Ruud de Wild is onder het mes gegaan nadat deze week het silent sinus-syndroom bij hem werd vastgesteld. De aandoening kan zorgen voor gezichtsasymmetrie en dubbelzien.

"Er was iets niet goed in mijn holte", zegt de radio-dj in een video op Instagram, terwijl hij naar zijn wang wijst. "Daar was iets niet goed. Uiteindelijk, na veel zorgen maken, was het dus het silent sinus-syndroom. Dan ontstaat er een soort druk waardoor je oog wordt weggedrukt."