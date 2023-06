Ronnie Flex zat in een afkickkamp vanwege wietverslaving

Ronnie Flex heeft afgelopen najaar in een afkickkamp gezeten vanwege zijn wietverslaving. Met succes. De 31-jarige rapper is volledig gestopt met blowen.

De artiest probeerde de afgelopen jaren vaker te stoppen met blowen tijdens zo'n kamp, want een afkickkliniek is niets voor hem. "Ik heb gewoon nooit gehouden van autoriteit. Het is misschien een rare vergelijking, maar mensen die me vertellen wat ik wel en niet mag, doen me denken aan iets schoolachtigs", zegt Ronnie Flex in zijn biografie Ronnie.

"Ik sta best versteld van mezelf, hoe flexibel het allemaal gegaan is", vertelt de rapper, die wel toegeeft in de eerste nacht zijn laatste "hijsjes" te hebben genomen. "Vanaf de volgende dag had ik niets meer, heb ik gewoon doorgezet en ben ik gaan sporten."