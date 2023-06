Al Pacino (83) en 29-jarige vriendin krijgen eerste kindje samen

Al Pacino is voor de vierde keer vader geworden, meldt entertainmentwebsite TMZ donderdag. Het is het eerste kind van de 83-jarige Pacino en zijn 29-jarige vriendin Noor Alfallah.

Eerder deze maand reageerde Al Pacino kort op dat nieuws. "Het is heel bijzonder. Ik heb veel kinderen, maar dit is echt speciaal in deze tijd", zei de Amerikaanse acteur toen. Onduidelijk is nog of het een jongen of een meisje is. Wel zouden de kersverse ouders, die sinds april vorig jaar een relatie hebben, volgens TMZ na de geboorte in het openbaar gezien zijn.