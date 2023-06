Jake Paul verrast Jutta Leerdam door schilderij te bezorgen

Jutta Leerdam is verrast door haar vriend Jake Paul. De Amerikaanse bokser stond onaangekondigd bij haar voor de deur met een zelfgemaakt schilderij.

In een YouTube-video van Paul is te zien hoe hij het schilderij maakt waarop Leerdam als schaatsende engel is afgebeeld. Vervolgens vliegt hij vanuit de Verenigde Staten naar Nederland om Leerdam in haar woonplaats op te zoeken.