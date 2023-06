Radio-dj Jeroen Nieuwenhuize is vader geworden van dochter Amber

Jeroen Nieuwenhuize en zijn vriendin Tessa Kortlevers hebben een dochter gekregen. Dat delen de vijftigjarige Radio 10-dj en zijn vriendin op Instagram. "We zijn helemaal in de roze wolken."

"Dit is onze lieve, kleine Amber Jade Nieuwenhuize", schrijft het stel woensdag bij een foto van hun pasgeboren kindje. "Gisteren is ze om 20.24 uur geboren."

Het stel kreeg in 2021 een kindje samen, dat al snel overleed. "Precies een week geleden is onze grootste droom veranderd in een nachtmerrie", schreef Nieuwenhuize toen op Instagram. "We hebben onze prachtige zoon Jayden James Nieuwenhuize maar kort in onze armen mogen sluiten."