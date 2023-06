Romy Monteiro en Jasper Suyk gaan 'voorlopig zonder elkaar verder'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Romy Monteiro en haar vriend Jasper Suyk nemen een pauze in hun relatie. Ze gaan voorlopig zonder elkaar verder, laten ze weten op Instagram

"Wij nemen een break van onze relatie en geven elkaar wat afstand", schrijven de musicalactrice en de fotograaf in een gezamenlijke verklaring. "Ook al houden we zielsveel van elkaar, we gaan voorlopig zonder elkaar verder om elkaar wat ruimte te geven."