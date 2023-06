Priscilla Presley beheert nalatenschap dochter Lisa Marie niet meer na schikking

Priscilla Presley is niet langer betrokken bij de nalatenschap van haar dochter Lisa Marie. Lisa Maries dochter Riley Keough beheert die nu als enige. Wel heeft Priscilla na een schikking een geldbedrag uit de nalatenschap gekregen.

Keough diende maandag papieren in bij de rechtbank in Los Angeles waaruit blijkt dat ze in haar eentje de nalatenschap van Presley gaat beheren, meldt Entertainment Tonight . De rechtbank moet de overeenkomst die ze met haar oma heeft gesloten nog wel goedkeuren.

Keough wordt nu ook de eigenaar van Graceland, het landgoed van Elvis Presley. Dat kwam na de dood van de zanger in de handen van Lisa Marie. In de ingediende documenten staat dat Priscilla na haar overlijden ook op Graceland begraven zal worden.

Lisa Marie Presley overleed in januari op 54-jarige leeftijd. Priscilla spande vervolgens een rechtszaak aan, omdat ze de geldigheid van het testament van haar dochter in twijfel trok. Door aanpassingen aan het testament uit 2016 had ze niet langer de zeggenschap over de erfenis.