Amber Heard betaalt schikking aan Johnny Depp, zaak nu officieel afgesloten

Amber Heard heeft haar ex, de filmster Johnny Depp 1 miljoen dollar (930.000 euro) betaald, meldt TMZ. Dat had Heard toegezegd toen ze een schikking met Depp trof in een slepende rechtszaak tussen de twee filmsterren. Daarmee is de zaak officieel afgesloten.

Depp verdeelt het geld onder vijf goede doelen. Volgens TMZ gaat het onder meer om organisaties die zich inzetten voor zieke kinderen en clubs die zich hardmaken voor het beschermen van het klimaat en bedreigde ecosystemen.

Heard werd door de filmster aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel in The Washington Post over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel de actrice Depp niet bij naam in het artikel noemde, was het volgens de acteur overduidelijk dat het over hem ging.

Wat volgde was een wekenlang, geruchtmakend proces dat via een livestream te volgen was en uitgebreid op sociale media besproken werd. Tijdens de zittingen onthulden beide filmsterren saillante details over elkaar uit de tijd dat ze nog bij elkaar waren en samenwoonden.

Uiteindelijk stelde een jury Depp in het gelijk. De acteur noemde het merendeel van de verhalen die de afgelopen jaren over hem geschreven zijn "fantastische, gruwelijk geschreven fictie".

Beide acteurs gingen vervolgens in hoger beroep. In december vorig jaar zagen beide partijen van dat beroep af omdat ze een schikking troffen. Heard zei dat de schikking "geen concessie" was. "Zes jaar geleden wilde ik dit al achter me laten (waarmee ze verwijst naar haar relatie met Depp die in 2016 eindigde, red.) en dit is de kans om dit te doen, op voorwaarden waar ik me in kan vinden", zei ze in een verklaring.