Hailey Bieber spreekt zich uit tegen fans die mensen uit haar naam beledigen

Hailey Bieber is niet gediend van fans die haar denken te steunen door andere mensen te beledigen. Ze roept haar volgers dan ook op geen negatieve reacties uit haar naam achter te laten op profielen van anderen.

"Als je gemene of onbeschaafde reacties uit mijn naam onder iemands berichten schrijft, weet dan dat dit niet is wat ik wil", schrijft het model op Instagram. "En weet dat ik nooit hatelijke, gemene of smerige reacties zal steunen. Als je zulke dingen doet, help je mij niet."