Rachel Hazes en voormalige vriendin moeten conflict toch bij de rechter uitvechten

Rachel Hazes en haar voormalig zakenpartner en vriendin Marieke van Beek hebben hun conflict niet onderling opgelost. De rechter zal een oordeel moeten vellen over de zaak, die draait om documenten die Van Beek na haar dienstverband bij Hazes' productiebedrijf heeft meegenomen.

"Voor Van Beek is toegang tot de documenten noodzakelijk, omdat zij zich anders niet kan verweren in de totaal vier rechtszaken die momenteel tegen haar zijn aangespannen door Hazes", zegt Van Beeks woordvoerder Bernard Tomlow tegen NU.nl.

De partijen zijn er onderling niet uitgekomen. Volgens Tomlow moeten Hazes en Van Beek op zoek naar een onafhankelijke derde partij, bij wie de documenten kunnen worden ondergebracht. Ook moeten ze afspraken maken over wie beschikking over welke documenten krijgt. Tomlow benadrukt dat Van Beek alleen een back-up van de bedrijfsmailbox bezit, waar Hazes zelf ook toegang toe heeft.

Een van de andere rechtszaken draait om een huis dat Hazes heeft gekocht en verhuurd aan Van Beek. Volgens Hazes betaalde haar vriendin veel te weinig huur voor het huis. Tomlow zegt dat er wel degelijk afspraken over de huurprijs zijn gemaakt. Deze afspraken zouden in de documenten staan die Van Beek bezit.

De documenten bevatten volgens Tomlow meer bewijsmateriaal. Zo zou Van Beek ermee kunnen aantonen dat zij - in tegenstelling tot wat Hazes beweert - geen plannen had om het productiebedrijf te verkopen.

Van Beek is momenteel ook in een andere rechtszaak verwikkeld. Hazes wil haar voormalige vriendin, dochter Roxeanne en voormalige zakenpartner Rob Israël laten horen over een volmacht die zij in 2016 heeft verstrekt. Dat had ze vanwege een inzinking gedaan.