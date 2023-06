Documaker volgde Masmeijer: 'Dingen die hem niet bevallen, wil hij er niet in'

Frank Masmeijer haalde alle voorpagina's door zijn veroordeling in een drugshandelzaak. De oud-presentator is alweer even vrij en nu is er ook een documentaire. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Dingen die hem niet bevallen, wil hij er niet in. Maar zo werkt het niet", vertelt de documentairemaker.

"Ik heb een fout gemaakt: ik had me niet met verkeerde mensen moeten mengen", zegt Masmeijer over de drugshandelzaak tegen NU.nl. "Daar heb ik veel spijt van."

In oktober 2014 wordt Masmeijer gearresteerd door de Belgische politie. Hij blijkt medeverantwoordelijk voor de smokkelpoging van 467 kilo cocaïne uit Colombia, die vervoerd moest worden in bananendozen via de haven van Antwerpen.

Drie jaar later wordt de oud-quizmaster veroordeeld tot acht jaar cel, waar in hoger beroep nog een jaar bij komt. In juli 2022 komt Masmeijer tot ieders verrassing eerder vrij als er gratie wordt verleend.

Gratie: Het Ware Verhaal van Frank Masmeijer vertelt in een notendop Masmeijers verhaal. "Ik was benieuwd hoe hij zijn leven weer oppakt", zegt documentairemaker Roy Dames tegen NU.nl. "Maar ik wilde vooral weten hoe het verhaal rond de drugszaak precies in elkaar zat."

'Off-camera zei hij andere dingen dan wanneer ik filmde'

"Het leek me leuk om een film te laten maken over mijn leven", zegt Masmeijer. "Waarin ook de zaak aan bod komt, daar kun je niet onderuit. Maar het is jammer dat de documentaire daarop focust. Roy heeft gezegd dat hij geen promofilm wil maken. En dat is gelukt."

Sommige details uit de zaak zijn tot op de dag van vandaag onduidelijk. Zo werd Masmeijer in elkaar geslagen na de mislukte cokedeal. Maar zijn neef Yoshi, die ook bij de deal betrokken was, bleef ongedeerd. Dat leidde tot vraagtekens bij Dames.

"Aan de ene kant is het een joviale, aardige kerel", zegt Dames over Masmeijer. "Aan de andere kant kreeg ik het gevoel dat er iets niet helemaal klopte. Off-camera zei hij andere dingen dan wanneer ik aan het draaien was. Of hij zette zijn microfoontje ineens uit."

Kijkers van de documentaire zien dat Masmeijer er niet van gediend is dat de documaker zijn neef benadert om verhaal te halen. "Als Frank iets zegt, moet ik checken of dat klopt", legt Dames uit. "Ik denk dat hij dat tot op de dag van vandaag niet begrijpt. Dingen die hem niet bevallen, wil hij er niet in. Maar zo werkt het niet."

Masmeijer vindt dat hij over alles duidelijkheid heeft gegeven. "Daar ben ik open in geweest. Ja, ik heb van bepaalde dingen veel spijt. Er zijn dingen die ik anders had willen doen. Maar die zijn er altijd."

'Ik ben een realistischer mens geworden'

Op de vraag of hij door zijn tijd in de gevangenis een ander mens is geworden, antwoordt Masmeijer volmondig ja. "Ik heb veel nagedacht over fouten die ik heb gemaakt. En over hoe ik in het leven sta. Ik ben een realistischer mens geworden. Door al mijn succes belandde ik in een flow. Simpele dingen, zoals familie en vrienden, vergeet je. En dat is juist waar het om draait in het leven."

De oud-presentator is inmiddels bezig om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Hij heeft een single uitgebracht, is gevraagd om op scholen te vertellen over wat hij heeft gedaan en heeft een televisieformat ontwikkeld. Daarin wil Masmeijer anderen helpen die na een zware periode een nieuw leven willen starten. Volgens Masmeijer is er interesse getoond om dit programma uit te zenden.

"Iedereen verdient een tweede kans", vindt Masmeijer - ook hij. "Vergeten hoeft niet, maar ik hoop wel een nieuwe bladzijde om te slaan. Zo kan ik een positieve draai geven aan wat er is gebeurd en er anderen mee helpen."

Documentairemaker Dames denkt niet dat dit dé manier is voor Masmeijer om zijn reputatie op te poetsen. "Hij wil verder met zijn leven en dat snap ik. Maar de enige manier waarop hij zijn imago op kan schonen, is door duidelijkheid te geven over wat er precies is gebeurd. Hij blijft nu vaag. Daarom is hij voor veel mensen ongeloofwaardig."

'Wellicht komt er nog een vervolg'

De documentairemaker sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog in contact probeert te komen met mensen die meer weten over de cokezaak, zoals Franks neef Yoshi. "Dus wellicht komt er nog een vervolg."

Ook Masmeijer ziet een tweede deel wel zitten, maar niet met de insteek die Dames voor ogen heeft. "Er gebeurt nu zo veel in mijn leven. Ik zou het leuk vinden om dat weer samen met Roy te doen." Dames staat daar voorlopig niet voor open.

Door de documentaire verschijnt Masmeijers naam weer in alle media. Is het wel goed dat er nu veel aandacht is voor een man die kort geleden werd veroordeeld voor een misdrijf?

Dames vindt van wel. "Omdat heel duidelijk wordt wat de gevolgen van zijn acties zijn. Dat het een hoop ellende oplevert en je leven kan beïnvloeden, zeker als bekend persoon. Want in Nederland houden we van hokjes: eens een crimineel, altijd een crimineel. Het wordt heel moeilijk voor Frank om uit dat hokje te komen."