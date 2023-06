Delen via E-mail

Josje Huisman is opnieuw in verwachting van een zoontje. De 37-jarige voormalige K3-zangeres onthulde het geslacht van haar baby maandag op Instagram.

"Psst... It's a boy", deelt Huisman met haar volgers bij een foto waarop ze met haar partner Leon staat. "We zitten (letterlijk) op een blauwe wolk."

De eerste zoon van Huisman, Kamari, kwam in december 2018 ter wereld. Ze kreeg het jongetje samen met haar voormalige echtgenoot Cle Gyimah, van wie ze in 2021 is gescheiden.