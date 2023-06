Ronnie Flex noemt relatie met Demi complex, maar een ander wil hij niet

Ronnie Flex en zijn vriendin Demi de Boer wonen nog steeds apart van elkaar. De rapper noemt de huidige situatie met haar 'complex', maar benadrukt dat hij niet openstaat voor iemand anders.

"Ik woon even niet samen met Demi, maar sta niet open voor andere vrouwen", legt de rapper uit in LINDA.vakantieboek. "We proberen het te laten werken en hopelijk komt het in de toekomst goed. Ik hoop in ieder geval dat het dan beter is dan nu."

De rapper benadrukt dat hij en de moeder van zijn tweede dochter niet definitief uit elkaar zijn. "Demi en ik zijn misschien niet samen, maar dat wil niet zeggen dat er niks meer is. Onze relatie heeft een andere vorm."

Volgens Ronell Plasschaert, zoals de rapper echt heet, maakt zijn werk het moeilijk om een relatie te hebben. Hij werkt vooral 's avonds en 's nachts en zijn tijd in de studio is onvoorspelbaar. "Als je in een flow zit, kun je niet zomaar stoppen. Je weet namelijk niet of die flow er de volgende ochtend weer is. Dus als het lekker gaat, pak je door. Desnoods tot vier uur 's nachts. Dat is moeilijk te combineren met een relatie."