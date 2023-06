Kjeld Nuis werd door vrienden wakker geschud over relatie met Joy Beune

Kjeld Nuis besefte door een gesprek met vrienden dat hij zijn vriendin Joy Beune niet genoeg aandacht gaf. De schaatser geeft toe dat hij gemakzuchtig is geweest en vooral deed waar hij zelf zin in had.

Nuis vertelt in het LINDA.vakantieboek dat hij uit eten was met zijn vrienden Rico Verhoeven, Timor Steffens en Joseph Klibanksy. Het gesprek ging over relaties en hoe vaak de mannen met hun vriendin uit eten gingen of een nachtje in een hotel sliepen. De schaatser kwam erachter dat hij veel minder tijd voor zijn vriendin maakt dan de rest.

"Of Joy en ik dan weleens een stuk gingen wandelen, vroegen ze. Waarop ik moest bekennen dat zij dat regelmatig vraagt, maar dat ik wandelen al te veel moeite vind", vertelt Nuis. "Toen kwam het gesprek met mijn vrienden op wat we dan 's avonds deden. Ik houd van gamen en doe dat het liefst elke avond, dus ik zei: 'Maar dan zit ik wel naast haar op de bank, hè.' Die jongens rolden van hun stoel van het lachen. Ze konden niet geloven dat ik zo weinig initiatief toonde."

Beune vertelt dat ze in de eerste periode van hun relatie meer steun van haar vriend had verwacht na de roddels die er over hen verschenen. "Ik kreeg van alles over me heen, maar had niet het gevoel dat Kjeld mij in bescherming nam. Dat maakte me verdrietig."

Nuis heeft hier spijt van en zou het eerste jaar met zijn vriendin graag overdoen. Beune merkt dat hij sindsdien meer zijn best doet en tijd voor haar vrijmaakt. "Hij is echt 180 graden anders dan eerst."