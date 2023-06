Orange Is the New Black-actrice Uzo Aduba in verwachting van eerste kind

Uzo Aduba, bekend van haar rol als 'Crazy Eyes' in Orange Is the New Black, is in verwachting. De actrice verscheen zondag zichtbaar zwanger op de roze loper van de Tony Awards.

"Mijn echtgenoot Robert en ik zijn zo blij dat we dit volgende hoofdstuk in ons leven gaan beginnen", schrijft Aduba maandag op Instagram. "Ik ben dolblij: ik mag gewoon iemands moeder worden! Ons enige doel is om van jou te houden, kleintje."

De 42-jarige Aduba trouwde in 2020 met filmmaker Robert Sweeting.

De actrice brak door met haar rol als Suzanne 'Crazy Eyes' Warren in Orange Is the New Black. Recentelijk was ze te horen in de Disney-animatie Lightyear.