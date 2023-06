Lady Gaga wantrouwt vrouw die honden terugbracht en weigert haar te belonen

Lady Gaga wil dat de rechtszaak over een beloning voor iemand die haar honden had gevonden, wordt geseponeerd. Haar advocaten zeggen dat deze Jennifer McBride de huisdieren juist eerst had gestolen.

Toen Lady Gaga haar honden in 2021 al twee dagen kwijt was, loofde zij via Twitter 500.000 dollar uit voor degene die haar zou herenigen met de viervoeters. Op diezelfde dag bracht McBride de honden terug.

In februari van dit jaar diende McBride een aanklacht in omdat zij haar beloning nooit heeft ontvangen. Ook beweert ze te zijn opgelicht door Lady Gaga. "Aanklager Jennifer McBride wil profiteren van haar deelname aan een misdrijf", stellen de advocaten van de zangeres. "De wet staat niet toe dat een persoon een misdaad pleegt en er vervolgens van profiteert."