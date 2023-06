John de Bever rouwt om verlies vader: 'Ga zoals afgesproken met trots door'

Delen via E-mail

De vader van John de Bever is zaterdagochtend overleden. Dat meldt de zanger en oud-voetballer op sociale media.

De 58-jarige zanger vertelde vorige maand al aan Shownieuws dat hij bezorgd was over de gezondheid van zijn vader. Hij had een gebroken heup en moest daaraan worden geopereerd.