Pitch Perfect-ster Brittany Snow richt zich op zichzelf na scheiding

Brittany Snow, bekend van haar rol in de Pitch Perfect-films, focust vooral op zichzelf sinds haar huwelijk met Tyler Stanaland is gestrand.

"Ik denk dat iedereen hele moeilijke periodes doormaakt. En dan is het aan onszelf hoe we daarmee omgaan, toch?", zegt de 37-jarige actrice vrijdag in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People. "Iedereen heeft die lastige tijden. Het enige wat ik probeer te doen, is op mezelf focussen en alle ruis eromheen uitschakelen."