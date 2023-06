Zangeres Doja Cat zoenend op boot gespot met influencer J.Cyrus

De 27-jarige Doja Cat en de 36-jarige J.Cyrus zijn momenteel samen in Mexico, waar ze op een boot genoten van het mooie weer. Op de foto's in handen van TMZ is te zien dat de twee elkaars hand vasthouden en met elkaar zoenen.

Doja Cat brak in 2020 door met de hit Say So. Ze had daarna succes met nummers als Kiss Me More (met SZA), Woman en Vegas. J.Cyrus omschrijft zichzelf als komiek. Hij is vooral bekend van korte video's op verschillende sociale media.