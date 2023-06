Khloé Kardashian bouwt band met via draagmoeder geboren zoon moeilijker op

Khloé Kardashian vindt het moeilijk om een band op te bouwen met haar negen maanden oude zoon Tatum, die via een draagmoeder werd geboren. Het krijgen van een band met haar dochter True, van wie ze zelf beviel, ging makkelijker.

"Bij True was de connectie er in enkele dagen. Bij hem duurt het maanden en we zijn er nog steeds niet helemaal", vertelt Kardashian in gesprek met haar moeder Kris Jenner in The Kardashians.

Kardashian voelt zich daar schuldig over en vraagt zich af waarom het niet hetzelfde voelt. "Ik behandel hem zeker niet anders, maar twijfel vooral aan mezelf", zegt de realityster. "Ik zou willen dat ik niet zo streng was voor mezelf. Maar moeder zijn is een van de meest magische ervaringen ooit."

In een eerdere aflevering van The Kardashians sprak Kardashian al met zus Kim over haar band met Tatum. Kim vertelde daarbij dat het haar geen moeite kostte om een band met haar kinderen te creëren die via een draagmoeder zijn geboren, maar dat het per persoon verschilt hoelang dit duurt.