André Hazes neemt gevolgen leerplichtzaak om 'verboden' vakantie voor lief

André Hazes zegt dat het "niet netjes" was dat hij zijn zoon André jr. vorig jaar buiten de schoolvakantie mee op reis nam. Maar de zanger neemt het voor lief dat hij nu vanwege dat schoolverzuim voor de rechter moet verschijnen.

"Ik mag het niet zeggen, maar ik draag de consequenties met heel veel liefde", zei Hazes donderdag in RTL Boulevard.

Volgens hem is zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van André jr., sinds de bewuste vakantie naar de Verenigde Staten weer goed. "Door die reis zijn we nu zo en heb ik het allergelukkigste kind op aarde", verklaarde de zanger. "Die ziet z'n vader en moeder gelukkig en dat is begonnen met die reis."

Vorige week werd bekend dat er een leerplichtzaak tegen Hazes en Westenberg loopt. Hazes zegt nu dat hij in eerste instantie mondeling akkoord had voor een vakantie, maar dat zijn verzoek vlak voor vertrek toch afgekeurd werd.

"Het is allemaal, helaas, iets anders gegaan. Het is niet zomaar van: we houden even tien of veertien dagen ons kind thuis en jullie kijken maar wat jullie doen. (...) Ik las dat je een maand gevangenisstraf kunt krijgen. Nou, dat hoop ik toch niet."

Hazes denkt ooit nog te trouwen met Westenberg

Hazes is positief over zijn herstelde relatie met Westenberg. De zanger verwacht dat de twee ooit alsnog gaan trouwen. "Ik mag het wel hopen op een dag", zei hij. De zanger denkt dat hij Westenberg dan wel opnieuw moet vragen.