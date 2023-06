Igone de Jongh ziet kind van ex Thijs Römer nog steeds als haar eigen dochter

Igone de Jongh ziet haar voormalige bonuskind Sammie nog steeds als haar "eigen dochter". "Sammie en ik zien elkaar nog regelmatig", vertelt de 43-jarige balletdanseres in een interview met VROUW.

Ook van haar eigen zoon Hugo, die even oud is als Sammie, leert de balletdanseres veel. "Het is heel interessant om te zien wat er allemaal gebeurt in de puberteitsfase. Ze vormen hun eigen mening en doen de dingen op hun manier. Ze zijn heel zelfstandig. Al hebben ze natuurlijk ook hun typische puberkwalen."