Gaby Blaaser bevallen van eerste kind

Gaby Blaaser en haar vriend Robin zijn ouders geworden van een dochter. Dat heeft de 37-jarige influencer zondag bekendgemaakt op Instagram. Het dochtertje van de twee heet Isabella.

Blaaser deelde in december dat zij in verwachting was. Ze liet toen weten dat de zwangerschap niet gepland was. "Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen", schreef ze bij een video waarin het stel poseerde met babyschoentjes.

De influencer en Robin, die in het dagelijks leven tatoeëerder is, werden in augustus voor het eerst aan elkaar gelinkt toen zij samen te zien waren op sociale media. Het is niet duidelijk hoelang de twee al een relatie hebben.

Blaaser deed in 2020 nog mee aan het programma The Bachelorette in de hoop de liefde te vinden. Het programma leverde haar geen langdurige relatie op.

Recent was de influencer te zien in Echte meisjes in de jungle. Dat programma verliet de kersverse moeder vroegtijdig wegens "medische redenen". Later werd duidelijk dat de zwangerschap de reden was voor haar vertrek.