Joost Prinsen is blij dat Noraly Beyer snapt dat hij zijn overleden vrouw mist

Joost Prinsen is blij dat de liefde voor zijn overleden vrouw Emma samengaat met die voor zijn nieuwe vriendin Noraly Beyer. De oud-nieuwslezeres begrijpt goed dat de presentator Emma erg mist. Dat vertelde de tachtigjarige acteur en presentator donderdag in het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen.

"Het is heel prettig dat Noraly heel verstandig met mijn gemis is omgegaan", zegt Prinsen. "Want het is heel dubbel. Dat je iemand mist, terwijl je eigenlijk al iemand anders hebt. Je weet pas dat dat naast elkaar kan bestaan als je dat meemaakt. En het is dan wel van belang dat de nieuwe persoon in je leven het goed weet te hanteren."