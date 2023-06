Juwelier sleept Nicki Minaj voor de rechter vanwege schade aan sieraden

Delen via E-mail

Nicki Minaj wordt door een juwelier voor de rechter gesleept, omdat ze rekeningen voor op maat gemaakte sieraden niet betaald zou hebben. Volgens de sieradenverkoper uit West Hollywood zijn sommige van de uitgeleende sieraden beschadigd teruggekomen.

Minajs stylist Brett Alan Nelson had een contract getekend met de juwelier, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. De handelaar in juwelen stemde ermee in de sieraden uit te lenen voor een optreden. Volgens hem zouden ze binnen een week teruggestuurd worden en zou eventuele schade vergoed worden.