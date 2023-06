Olcay Gulsen heeft ex-schoonmoeder 100.000 euro terugbetaald

Olcay Gulsen heeft haar ex-schoonmoeder een openstaande lening van 100.000 euro terugbetaald. De vrouw begon vorig jaar een rechtszaak tegen de 41-jarige mediapersoonlijkheid.

Bram Mous, de advocaat van de ex-schoonmoeder, heeft de terugbetaling bevestigd aan De Telegraaf.

Zijn cliënte is enorm opgelucht nu het geld is teruggestort. "De impact van al die rechtszaken was groot." Volgens de raadsman heeft Gulsen nooit meer iets van zich laten horen.

De termijn waarbinnen Gulsen in hoger beroep kan gaan is nog niet verstreken. Maar Mous acht de kans dat zij dat doet klein. "Anders had ze nooit het geld overgemaakt."

Gulsen ontkende geld te hebben ontvangen

De ex-schoonmoeder had Gulsens bedrijf SuperTrash gesteund door in 2015 twee keer 50.000 euro over te maken. Dat bedrag zou ze aan de ex van Gulsen hebben verstrekt, die het vervolgens weer overmaakte naar de presentatrice.

Er zouden mondelinge afspraken zijn gemaakt over een terugbetalingsregeling. Omdat deze niet werden nagekomen, stapte de ex-schoonmoeder in 2022 naar de rechter.

Tijdens de rechtszaak beweerde Gulsen dat het juist andersom was: zij zou haar ex Frans Ghazi geld hebben geleend en zijn moeder zou dat vervolgens hebben terugbetaald. De presentatrice ontkende geld te hebben ontvangen.