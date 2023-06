Giel Beelen wordt vader: 'Het allermooiste dat we ons konden wensen'

Giel Beelen en zijn vriendin Floor worden ouders. De baby wordt over een paar maanden verwacht.

"Dit jaar heeft ons het allermooiste gebracht dat we ons hadden kunnen wensen: wij zijn in verwachting! En al op de helft", schrijft de 46-jarige Beelen op Instagram .

De voormalige radio-dj is momenteel met zijn vriendin op wereldreis. Voor de twintigwekenecho is het koppel naar Nederland gereisd. Ze passen hun wereldreis aan "om optimaal te kunnen genieten van de zwangerschap en het breekjaar", schrijft Beelen. "We kunnen niet wachten om onze baby straks te laten zien hoe mooi de wereld is."

Beelen liet in augustus 2022 weten tijdelijk te stoppen met radio maken. "Samen met mijn grote liefde Floor ga ik in 2023 de wereld rondreizen en helemaal in het nu leven", zei hij destijds. Het is nog niet bekend of en wanneer hij terugkeert op de radio.