Zangeres Susan Boyle moest jaar revalideren na beroerte in 2022

Susan Boyle heeft in april 2022 een beroerte gehad, laat de Schotse zangeres op Instagram weten. Zondagavond trad ze voor het eerst weer op in Britain's Got Talent, het muziekprogramma waardoor ze in 2009 beroemd werd.

"Het afgelopen jaar heb ik ontzettend hard gewerkt om mijn spraak en zang terug te krijgen", schrijft de 62-jarige Boyle. "Het enige doel was om weer op het podium te kunnen zingen. Mijn harde werk en volharding hebben zich nu uitbetaald."

Boyle zong I Dreamed a Dream in de televisieshow, samen met de cast van de musical Les Misérables. Met hetzelfde nummer werd de zangeres in 2009 wereldberoemd.