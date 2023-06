Advocaat prins Harry zegt dat The Mirror voicemail van prinses Diana afluisterde

Prins Harry klaagt Mirror Group Newspapers aan vanwege vermeende telefoonhacks, maar zijn advocaat David Sherborne suggereert nu dat er al veel eerder werd afgeluisterd. Volgens hem tapte The Mirror al voicemailberichten van prinses Diana af.

Sherborne baseert zich op correspondentie tussen Diana en Michael Barrymore. "Niemand wist van onze (telefoon)gesprekken", schreef de prinses aan de acteur en presentator. "Het spijt me dat wat ik als een privéaangelegenheid beschouwde, publiek is geworden."

Barrymore zou hebben geworsteld met zijn coming-out als homoseksueel en had bovendien een drank- en drugsverslaving. Piers Morgan, destijds redacteur bij The Mirror, schreef dat Diana Barrymore "in het geheim troostte" en dat hij werd behandeld voor zijn verslavingen. De enige manier waarop The Mirror dat heeft kunnen ontdekken, was volgens Sherborne door voicemails te onderscheppen.