Wolf of Wall Street-acteur Jonah Hill verwelkomt zijn eerste kind

De acteur en modeontwerpster zijn in augustus 2022 voor het eerst samen gezien. Sinds april gaat het gerucht dat de twee verloofd zijn, want Millar is met een grote diamantring om haar vinger gezien. Het paar heeft de relatie niet bevestigd op sociale media en houdt die privé.

Hill is bekend van zijn komische rollen in films als Superbad, Knocked Up en 21 Jump Street. Voor zijn rollen in Moneyball en The Wolf of Wall Street is hij genomineerd voor de Academy Award voor beste mannelijke bijrol. Hij was eerder verloofd met producer Gianna Santos.