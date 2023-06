Steffi en Roel uit Boer zoekt Vrouw ouders geworden van zoontje Jop

Boerin Steffi en haar partner Roel hebben een zoontje gekregen. De voormalig Boer zoekt Vrouw-kandidaat stelt zoontje Jop voor op Instagram.

Steffi en Roel leren elkaar in 2018 kennen tijdens het programma Boer zoekt Vrouw. Ze hebben ook al een dochter van twee jaar: Sterre. "Als gezin zitten we nu in een soort bubbel. We zijn ons heel bewust van wat we momenteel mee mogen maken met z'n vieren."