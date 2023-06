Jutta Leerdam wil niet reageren op aantijgingen van wangedrag tegen Jake Paul

Jutta Leerdam heeft besloten niet te reageren op de aantijgingen van seksueel wangedrag tegen haar vriend Jake Paul. In College Tour werd de schaatsster geconfronteerd met een vraag over het onstuimige verleden van de YouTuber, maar inhoudelijk wilde ze er niets over kwijt.

"Ik wil het daar niet over hebben, als ik heel eerlijk ben. Ik denk niet dat dat heel verstandig is", zei de 24-jarige Leerdam toen presentator Twan Huys haar vroeg naar het bad boy-imago van Paul.

De 26-jarige YouTuber wordt in verband gebracht met oplichting, was betrokken bij plunderingen in Arizona en is door twee vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Leerdam noemde het in College Tour "roddels". "Daar zijn nooit iets van rechtszaken aan verbonden. Dus ik vind het heel lastig. Ook dat jullie mij hier dat zo vragen, maar goed."

'Hij is echt een lief persoon'

Paul beschrijft het zelf als een periode van zeven jaar waarin hij dingen heeft gedaan waar hij niet trots op is. Expliciet benoemt hij ze niet. Leerdam zegt dat Paul "echt een lief persoon" is. "Alleen heeft hij wel heftige dingen gedaan, ook voor zijn YouTube-carrière. Hij heeft continu in the picture moeten staan om die hype om hem heen te creëren. En daardoor is hij heel bekend geworden. Dat heeft hij supergoed gedaan."

"Alleen is dat de persona Jake Paul, online. Persoonlijk is hij heel anders", aldus Leerdam.