Angela Schijf worstelde tien jaar lang met eetstoornis

Angela Schijf worstelde tien jaar lang met boulimia. Vanwege de Wereld Eetstoornis Actiedag deelt de Flikken Maastricht-actrice vrijdag haar eigen ervaring met de eetstoornis op Instagram.

Schijf deelt een foto waarop ze te zien is met een lintje op haar kleding. "Dit lintje is voor iedereen die, direct of indirect, met een eetstoornis te maken heeft: ik zie jou, ik geloof in jou, het komt goed", schrijft de actrice bij de foto.

De actrice is zeer openhartig over haar eigen ervaring met een eetstoornis. "Zelf heb ik meer dan tien jaar van mijn leven geworsteld met boulimia. Het was ernstig en zwaar. Nooit heb ik erover gesproken, omdat het zo'n ongelooflijk kwetsbaar proces is dat je het eigenlijk niet kunt uitleggen."

Volgens Schijf heeft een eetstoornis niets te maken met "aandacht trekken" of "alleen maar dun willen zijn". "Het is een verschrikkelijke psychische ziekte die niet per se zichtbaar hoeft te zijn. Ik kom jonge vrouwen tegen waar de angst, het perfectionisme, de dwang zo groot is, dat het me bang maakt."