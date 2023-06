Paul Elstak na veertien jaar weer vrijgezel: 'Heb het er moeilijk mee'

Paul Elstak gaat scheiden. De dj laat via Instagram weten dat zijn relatie met Kristel na veertien jaar is gestrand.

"Lieve mensen, ik heb helaas verdrietig nieuws. Kristel en ik gaan uit elkaar", schrijft de 57-jarige Elstak. "We zitten al een paar maanden in een scheidingsprocedure."

Elstak en Kristel willen "dit proces in goede harmonie laten verlopen" voor het belang van hun tienjarige zoon Chase. "Ik ga voor de rest niet reageren op dit bericht, want ik heb het er moeilijk mee. Bedankt voor jullie begrip."

De hardcore-dj, bekend van hits als Rainbow in the Sky en Don't Leave Me Alone, trouwde in 2017 met Kristel. Ze waren al sinds 2009 een stel. Uit een eerder huwelijk heeft de dj twee dochters: Savannah en Melanie.