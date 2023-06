Kim Kardashian probeert kinderen af te schermen van uitlatingen Ye

Kim Kardashian wil niet dat haar kinderen geconfronteerd worden met de uitlatingen die haar ex Ye doet via sociale media. Ze vertelt in realityserie The Kardashians dat haar vier kinderen niet weten wat hun vader allemaal zegt.

"Als er dingen worden gezegd, vindt er een soort kettingreactie plaats in mijn huis", aldus Kardashian. "Dan kijken we geen tv meer. Ik kan niet het risico lopen dat hun vader wordt genoemd en ze willen kijken", legt de realityster uit. "Ik moet mijn kinderen beschermen, dus hebben ze nog niets gezien."

Nadat Kardashian en Ye twee jaar geleden uit elkaar gingen, kregen de twee het meermaals aan de stok door uitlatingen van de rapper op sociale media. Zo haalde hij uit naar Pete Davidson, met wie Kardashian een tijdje samen was. Ook deelde Ye privéberichten van de realityster. Naast ruzies in de privésfeer raakt Ye ook regelmatig in opspraak door antisemitische uitlatingen op zijn sociale media.

"Ik word van zo veel dingen beschuldigd", zegt Kardashian. "Het is kwetsend en klote, maar ik kan zelf bepalen hoe ik reageer. Ik geloof echt dat mijn kinderen op een dag zullen begrijpen waarom ik dit nu allemaal doe. Ik zal altijd mijn best doen om hen te beschermen."