Valerio Zeno en zijn vriendin Manon gaan trouwen

Valerio Zeno en zijn vriendin zijn verloofd. De Echte Meisjes in de Jungle-presentator heeft Manon in Italië ten huwelijk gevraagd.

"Het antwoord is ja!", schrijft de 39-jarige Zeno op Instagram. De presentator en zijn verloofde zijn momenteel in de Italiaanse stad Siena. Het stel is sinds 2019 samen.

Zeno werd bekend door programma's als Proefkonijnen en Try Before You Die. Vijftien jaar lang was hij een vast gezicht op televisie. In 2018 liep zijn contract bij BNNVARA af en nam hij even afstand van de televisiewereld.