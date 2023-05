Peter Gillis in augustus naar de rechter voor mishandelingszaak ex-vriendin

Peter Gillis wordt op 30 augustus bij de politierechter verwacht. Hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn inmiddels ex-vriendin Nicol Kremers en zou haar onder meer in haar neus en rug hebben gebeten.

Een jaar geleden, eind mei 2022, zou Gillis zijn toenmalige vriendin hebben mishandeld. Daarbij beet hij haar onder andere in haar rug en neus. Ook duwde hij haar tegen de muur, kneep hij in haar borsten en trok hij aan haar oor, armen en haren.

Gillis en Kremer hebben na de eerste berichtgeving over de vermeende mishandeling alles ontkend. Pas een maand later vertelden ze dat er wel degelijk iets was voorgevallen. In een officiële verklaring zei het toenmalige koppel het "te betreuren dat een incident in de privésfeer heeft geleid tot inschakeling van de politie".