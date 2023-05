Al Pacino (83) en zijn vriendin verwachten een kind

De 83-jarige acteur Al Pacino wordt voor de vierde keer vader. Zijn 29-jarige vriendin Noor Alfallah bevalt volgende maand van hun kind.

Alfallah had tot 2018 een relatie met de nu 79-jarige The Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Kort daarna was ze samen met de 61-jarige Amerikaanse miljardair en investeerder Nicolas Berggruen.

Pacino is niet de enige acteur die op hoge leeftijd opnieuw vader is geworden. Zo heeft zijn The Godfather- en The Irishman-collega Robert De Niro eerder deze maand op 79-jarige leeftijd zijn zevende kind gekregen. Zijn vriendin Tiffany Chen is in april bevallen van hun dochter.