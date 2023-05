Model Chanel Iman verloofd met Americanfootballspeler Davon Godchaux

Chanel Iman gaat trouwen met Americanfootballspeler Davon Godchaux. Het zwangere model werd tijdens een vakantie op het Italiaanse eiland Capri ten huwelijk gevraagd.

De 32-jarige Iman en haar verloofde zijn in Italië voor een zogenoemde babymoon, een laatste reisje dat een koppel maakt voordat de baby er is. "Babymoon in Capri is veranderd in de perfecte verloving", schrijft het Amerikaanse model op Instagram. "Je beloofde me de wereld en je hebt me inmiddels al zoveel meer gegeven!"