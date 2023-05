Fall Out Boy-gitarist weer terug na pauze vanwege mentale gezondheid

Joe Trohman, de gitarist en medeoprichter van de Amerikaanse band Fall Out Boy, is weer teruggekeerd bij de groep. De muzikant meldde in januari dat hij tijdelijk uit de band stapte, omdat hij wilde werken aan zijn mentale gezondheid.

"Hey allemaal, ik ben officieel terug!", kondigde de 38-jarige gitarist via sociale media aan. "Ik wil iedereen bedanken voor de liefde en steun terwijl ik een pauze nam om weer gezond te worden voor mijn familie, vrienden en mezelf."

Trohman schrijft verder dat hij staat te springen om weer in actie te komen. Ook bedankt hij Ben Young, die hem tijdens zijn pauze verving.

In januari zei de gitarist dat zijn mentale gezondheid de afgelopen jaren achteruitging. "Ik stop om te voorkomen dat ik helemaal opbrand en uiteindelijk nooit meer terugkom", zei hij. Hij benadrukte toen dat hij "met 100 procent zekerheid" zou terugkeren.

Deze zomer gaat Fall Out Boy nog op wereldtournee. Die tour staat in het teken van het recent verschenen album So Much (for) Stardust. De band treedt ook op in Nederland: in oktober staat de groep in AFAS Live in Amsterdam.