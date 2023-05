Oud-vriendin Rachel Hazes wil documenten niet teruggeven en gaat in beroep

Marieke van Beek gaat in hoger beroep tegen haar voormalig vriendin Rachel Hazes. De rechter geeft de zaak voorrang en wordt daarom morgen al, op woensdag 31 mei, door het gerechtshof in Arnhem behandeld.

De rechter oordeelde twee weken geleden dat Van Beek documenten en data moet teruggeven die ze had meegenomen na haar beëindigde dienstverband bij Hazes' productiebedrijf. Maar die bestanden heeft zij nodig bij de andere procedures die Hazes tegen haar heeft aangespannen, zegt Van Beeks juridisch adviseur Bernard Tomlow tegen NU.nl. "Om zich in die zaken te verdedigen, heeft zij die bewijsmiddelen nodig." Het gaat om een back-up van de mailbox van Hazes' bedrijf.

Van Beek werkte tot 1 maart 2020 als officemanager bij Melvin Produkties, het productiebedrijf dat André Hazes aan Rachel Hazes heeft nagelaten. Van Beek moest na de beëindiging van haar contract de bedrijfsdocumenten die zij nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf.

Ook is Van Beek momenteel in een andere rechtszaak verwikkeld, samen met Roxeanne Hazes en Rob Israël, oud-zakenpartner van Rachel. Hazes wil hen horen over een volmacht die zij heeft verstrekt toen ze in 2016 een inzinking kreeg.