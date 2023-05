Succession-actrice Sarah Snook voor het eerst moeder geworden

Sarah Snook is voor het eerst moeder geworden. De Australische actrice deelt het nieuws op Instagram in een bericht over het einde van de hitserie Succession.

"Het is moeilijk om uit te drukken wat deze show voor mij heeft betekend. De plekken waar ik heen mocht, het talent waar ik mee mocht werken... Het doet pijn dat het allemaal voorbij is", schrijft Snook, die in Succession de rol van Shiv Roy speelde.

"Ik heb net de laatste aflevering van het laatste seizoen gezien van iets dat mijn leven heeft veranderd. En nu is mijn leven weer veranderd", zo verwijst ze naar de geboorte van haar kind. Op de foto is te zien dat ze samen met haar baby voor de tv zit.