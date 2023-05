"Oh ja, we zijn ook al een tijd bezig met een nieuw projectje. Over een paar maanden zijn we niet meer met z’n tweetjes", schrijven ze bij de video.

Pellens en Wessels leerden elkaar in 2012 kennen toen ze allebei in de jeugdmusical Lover of Loser speelden. In 2015 wonnen ze samen de eerste editie van het RTL4-dansprogramma Dance Dance Dance. Het stel trouwde in 2021.