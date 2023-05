Jort Kelder ontkent relatie met Op1-collega Welmoed Sijtsma

Jort Kelder ontkent het gerucht dat hij een relatie zou hebben met zijn Op1-collega Welmoed Sijtsma. "We vallen niet op elkaar."

"Ik vind Welmoed heel leuk. En betoverend, zeker op beeld. Zij is iemand die van het scherm spat", zei de 58-jarige presentator zondag in Rooijakkers Over De Vloer. "Even los van dat ik net zo oud ben als haar vader, wat technisch een merkwaardig kerstdiner zou opleveren, vallen wij niet op elkaar. We vinden elkaar wel leuk."

Kelder vertelde verder dat hij niet goed is in relaties, omdat hij "een beetje een einzelgänger" is. "Lau was de laatste", zei hij tegen Art Rooijakkers, verwijzend naar zijn relatie met presentatrice Lauren Verster. Het stel ging in 2015 na ruim vijf jaar uit elkaar. "Er zaten sindsdien wel wat vriendinnen tussen, maar niet echt relaties of zo."