Billie Eilish noemt kritiek op haar kledingstijl hypocriet

Billie Eilish is kwaad op mensen die haar bekritiseren vanwege haar huidige kledingstijl. Op haar Instagram Stories reageert ze op de "complete idioten" die volgens haar hypocriet zijn en vrouwen haten.

Nu ze dat doet, krijgt ze naar eigen zeggen juist te horen dat ze niet meer de oude Billie is. "Nu ik me genoeg op m'n gemak voel om iets vrouwelijks te dragen, ben ik zogenaamd veranderd en ben ik een verrader", schrijft ze.

In 2021 gaf Eilish in Vogue aan dat haar lichaam de aanleiding was voor de depressies die ze had als tiener. Op de cover van dat tijdschrift verscheen ze voor het eerst in wat meer onthullende kleding. Dat leidde toen tot veel kritiek.