Hugh Grant mag rechtszaak tegen uitgever The Sun doorzetten

Hugh Grant mag zijn rechtszaak tegen News Group Newspapers (NGN) doorzetten. De Britse acteur beweert dat er bij hem is ingebroken in opdracht van The Sun. Daarnaast zegt de acteur, net als prins Harry, dat hij is afgeluisterd door de uitgever van de Britse tabloid.

NGN ontkent alle beschuldigingen en wilde de rechtszaak tegenhouden omdat Grant de zaak niet binnen zes jaar had aangespannen, maar die poging wees de rechter af. De acteur mag NGN echter niet aanklagen voor het afluisteren van zijn voicemail. De rechter besliste dat Grant daar al eerder een zaak over had kunnen aanspannen.

De 62-jarige Grant zegt dat er in 2011 is ingebroken in zijn appartement, maar dat er niets werd gestolen. De volgende dag zou een artikel in The Sun hebben gestaan met details van zijn woning. Ook werd er geschreven over een "ruzie" die de acteur thuis zou hebben gehad. Volgens Grant werd zijn huistelefoon afgetapt en werd in zijn auto een tracker geplaatst om te kunnen volgen waar hij heen ging.

Grant beweert ook dat medewerkers van de krant hebben ingebroken bij twee kantoren van zijn productiebedrijf. Volgens de Brit werd dat gedaan met "de wetenschap en goedkeuring van Rebekah Brooks, die op dat moment de hoofdredacteur van The Sun was", zei hij in de rechtszaal.

Het is niet de eerste keer dat Grant de uitgeverij van afluisteren beschuldigt. In 2012 kreeg hij al een schadevergoeding van NGN in de zaak tegen de krant News of the World.