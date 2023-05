Britney Spears herenigd met moeder Lynne na jarenlange ruzie

Delen via E-mail

Britney Spears en haar moeder Lynne hebben weer contact. De zangeres laat weten dat haar moeder donderdag na drie jaar op de stoep stond.

"Nadat ik heb kunnen uitleggen wat ik extreem lang voor me heb gehouden, voel ik me gezegend dat we konden proberen om dingen goed te maken", schrijft Spears op Instagram. "Ik hou zo veel van jou", spreekt ze uit richting haar moeder. De zangeres voelt zich gezegend dat ze weer samen met haar moeder "koffie kan drinken".